Pakistan’ın Gilgit Baltistan bölgesinde tırmanış yaptığı buz duvarından düşen 31 yaşındaki tecrübeli dağcı Daulat Shah, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Pakistan Alp Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Shah, Gilgit Baltistan bölgesinde yabancı bir turistle tırmanış yapıyordu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tırmanış esnasında düşen Shah, olay yerinde hayatını kaybetti. Daha önce dünyanın en yüksek ikinci zirvesi K2 dahil olmak üzere 8 bin metre yüksekliklere ulaşan Shah, Gaşerbrum I dağının zirvesine de 2025'te yeterli oksijeni olmadan ulaşmıştı.

Çin sınırındaki Gilgit Baltistan bölgesi 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirveye ev sahipliği yapıyor.

BÖLGEDE ÖLEN DAĞCILARIN SAYISI ARTIYOR

Son yıllarda birçok dağcı bölgedeki tırmanışları esnasında hayatını kaybetmişti.





