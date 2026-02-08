İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki genci tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı. Olayın yaşandığı evde daha sonra çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde, gece saatlerinde Süvari Mahallesi'ndeki müstakil evde 18 yaşındaki Can Muhammed Gökdemir ile C.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.B, Gökdemir'e tabancayla ateş etti.

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan C.B'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

OLAYIN YAŞANDIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, sabah saatlerinde olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

