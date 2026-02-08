SsangYong (KG MOBILITY), şubat ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka modellerine zam yaparken, sevilen elektrikli Torres EVX de 2026 model yılıyla satışa çıktı.

KG MOBILITY ya da daha çok bilinen adıyla SsangYong Şubat ayı fiyat listesini güncelledi. Güney Koreli üretici modellerine küçük zamlar yaptı.

Peki KG MOBILITY modellerine ne kadar zam yapıldı? Türkiye’nin Ocak ayında en çok satılan 5. elektriklisi olan Torres EVX’in 2026 yılı Şubat ayı fiyatı ne kadar oldu?

KGM SsangYong modellerinin Şubat fiyatları (Ocak fiyatı – Şubat fiyatı)

Model Ocak Fiyatı (TL) Şubat Fiyatı (TL) Musso EV 4x2 AT — 2.460.853 Actyon 3.158.870 3.160.432 Korando 2.258.870 2.260.432 Torres 2.793.870 2.795.432 Tivoli 1.788.870 1.790.432 Torres EVX (2026) 2.440.558 2.474.874

ACTYON

KGM SsangYong Actyon Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)

Model Şubat Fiyatı (TL) Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli 3.150.000 Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli (Panoramik Cam Tavan) 3.450.000

Torres EVX

KGM SsangYong Torres EVX Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)

Model Model Yılı Şubat Fiyatı (TL) Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavanlı + Telematik Uzaktan Erişim 2026 2.474.874 Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavan (Sunroof) 2025 2.430.000

Musso Grand

KGM SsangYong Musso Grand Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)

Model Şubat Fiyatı (TL) Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik 1.905.000 Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x4 Otomatik 2.775.077

Torres

KGM SsangYong Torres Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)

Model Şubat Fiyatı (TL) Torres 4x2 1.5 GDI Turbo 2.785.000 Torres 4x4 1.5 GDI Turbo 2.950.000

KGM SsangYong Korando Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)

Model Şubat Fiyatı (TL) Korando Platinum 4x2 AT Benzinli 2.250.000

Tivoli

KGM SsangYong Tivoli Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)

Model Şubat Fiyatı (TL) Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1.780.000

