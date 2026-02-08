Türkiye Gazetesi
SsangYong Şubat 2026 fiyatlarını açıkladı: Torres EVX’in 2026 modeli listede
SsangYong (KG MOBILITY), şubat ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka modellerine zam yaparken, sevilen elektrikli Torres EVX de 2026 model yılıyla satışa çıktı.
KG MOBILITY ya da daha çok bilinen adıyla SsangYong Şubat ayı fiyat listesini güncelledi. Güney Koreli üretici modellerine küçük zamlar yaptı.
Peki KG MOBILITY modellerine ne kadar zam yapıldı? Türkiye’nin Ocak ayında en çok satılan 5. elektriklisi olan Torres EVX’in 2026 yılı Şubat ayı fiyatı ne kadar oldu?
KGM SsangYong modellerinin Şubat fiyatları (Ocak fiyatı – Şubat fiyatı)
|Model
|Ocak Fiyatı (TL)
|Şubat Fiyatı (TL)
|Musso EV 4x2 AT
|—
|2.460.853
|Actyon
|3.158.870
|3.160.432
|Korando
|2.258.870
|2.260.432
|Torres
|2.793.870
|2.795.432
|Tivoli
|1.788.870
|1.790.432
|Torres EVX (2026)
|2.440.558
|2.474.874
KGM SsangYong Actyon Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)
|Model
|Şubat Fiyatı (TL)
|Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli
|3.150.000
|Actyon 4x4 1.5 Otomatik / Benzinli (Panoramik Cam Tavan)
|3.450.000
KGM SsangYong Torres EVX Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)
|Model
|Model Yılı
|Şubat Fiyatı (TL)
|Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavanlı + Telematik Uzaktan Erişim
|2026
|2.474.874
|Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavan (Sunroof)
|2025
|2.430.000
KGM SsangYong Musso Grand Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)
|Model
|Şubat Fiyatı (TL)
|Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik
|1.905.000
|Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x4 Otomatik
|2.775.077
KGM SsangYong Torres Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)
|Model
|Şubat Fiyatı (TL)
|Torres 4x2 1.5 GDI Turbo
|2.785.000
|Torres 4x4 1.5 GDI Turbo
|2.950.000
KGM SsangYong Korando Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)
|Model
|Şubat Fiyatı (TL)
|Korando Platinum 4x2 AT Benzinli
|2.250.000
KGM SsangYong Tivoli Şubat ayı güncel fiyatları (Model-Şubat fiyatı)
|Model
|Şubat Fiyatı (TL)
|Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli
|1.780.000
