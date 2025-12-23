Siyah beyazlıların sezon başında Bundesliga ekibi Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye 2025 yılında Kadıköy'de dördüncü, toplamda beşinci golünü attı.

Beşiktaş'ın Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, 2025 yılında Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de iki gol sevinci daha yaşadı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Rafa Silva kararı

RANGERS İLE 2 GOL ATTI

Geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de İskoçya ekibinin formasıyla iki kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

Siyah beyazlı formayla bu kez Türkiye Kupası'nda Kadıköy çimlerine ayak basan Vaclav Cerny, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken sarı lacivertlilere Kadıköy'de üçüncü golünü attı.

UZATMALARDA GALİBİYET GETİRDİ

Müsabakanın son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti ve derbide galibiyeti getirdi.

TOPLAMDA 5. GOL

Vaclav Cerny, Rangers formasıyla İskoçya'da oynanan maçta seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'nin ağlarına bir gol daha atmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası