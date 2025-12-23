Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, derbi öncesi sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynanan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, dev derbi öncesi siyah beyazlı takıma destek veren bir paylaşım yaptı.

"GALİP OLARAK AYRILACAĞIZ"

Derbide favorinin olmadığına dikkat çeken Josef de Souza, "Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

JOSEF'İN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş kariyerinde 88 maça çıkan Brezilyalı, bu maçlarda 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

