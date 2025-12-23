Türkiye Gazetesi
Kadıköy'deki derbi öncesi flaş gelişme: Gitmeme kararı aldı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı sebebiyle Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde yer alamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE GİDEMEYECEK
beIN SPORTS'un haberine göre; siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle derbide protokoldeki yerini alamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat 20:30'da başlayacak.
