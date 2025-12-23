Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk kez öne geçtiği derbiyi kazanmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak kupaya 3 puanla başladı.

BU SEZON İLK KEZ ÖNE GEÇTİĞİ DERBİYİ KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk derbi galibiyetine Ziraat Türkiye Kupası'nda imza attı.

Ligin ilk bölümünde öne geçmesine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibi karşısında 1-0 önde olduğu maçtan 1-1 beraberlikle ayrılırken, Tüpraş Stadı'nda sarı-lacivertlilerle oynanan derbiyi 2-0 öndeyken 3-2 kaybetmişti.

KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta rakibine 1 kez yenildi.

4'ü lig ve 1'i kupa organizasyonu olmak üzere 5 kez sarı-lacivertlilere konuk olan siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, birer yenilgi ve mağlubiyet aldı.

Bu akşam elde ettiği galibiyetin yanı sıra siyah-beyazlılar, geçen sezon ligde oynanan maçta Gedson Fernandes'in golüyle rakibini mağlup ederek Kadıköy'de oynanan son 2 derbiden galibiyetle ayrıldı. Diğer galibiyetini 2022-2023 sezonunda rakibini 4-2 yenerek elde eden Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalırken 2023-2024 sezonunda 2-1 yenilmişti.

KUPADA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü bu sezon da sürdürdü.

İki ekip bu akşam kupada 23. kez karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar 12. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise ikisi hükmen olmak üzere kupadaki 5 derbi maçı kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle sona erdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası