Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunun (VDK) 2025 yılında yürüttüğü denetimlerde, mükellefler tarafından beyan dışı bırakılan 748 milyar TL’lik matrah farkı tespit edildi. Denetimler sonucunda 294 milyar TL vergi ve ceza tarhiyatına ulaşılarak bütün zamanların en yüksek seviyeleri kayda geçti.

Vergi incelemeleri kapsamında yaklaşık 469 milyar TL’lik matrah farkı belirlendi. Bu tutar üzerinden 101,6 milyar TL vergi ve 172,6 milyar TL ceza kesildi. Tespit edilen matrah farkının yüzde 90’ı, büyük ve orta ölçekli mükelleflerden kaynaklandı. Söz konusu farkın 325,3 milyar TL’lik bölümü, sahte belge dışındaki ve tahsil kabiliyeti yüksek genel inceleme konularından oluştu.

İncelenen her dört mükelleften üçü, geriye dönük beş sene içerisinde ilk defa incelendi. VDK’nin izaha davet mekanizması da geçen yıl önemli bir ivme kazandı. İzaha davet edilen mükellef sayısı 51 bin 356’ya yükselirken, bu yolla 86,8 milyar TL matrah artışı ve 6,3 milyar TL vergi tahakkuku sağlandı.

Yeni uygulamaya alınan gözetim ve uyum programları kapsamında 135 bin mükellefe ulaşıldı. Mükelleflerin gönüllü uyumu sonucunda 136,8 milyar TL’lik ek matrah artışı elde edildi.

BAKAN ŞİMŞEK: GÖNÜLLÜ UYUM ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elde edilen sonuçların kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni bir safhaya işaret ettiğini belirterek şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde de bu çizgi korunacak. Teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve risk temelli analizlerle vergiye gönüllü uyumu artıracak, böylece kamu maliyesini güçlendiren bir yaklaşımı sürdüreceğiz. Kayıt dışılıkla mücadelede kararlı duruşumuzu sürdürürken, mükelleflerin gönüllü uyumunu artıran, rehberlik ve önleyici mekanizmaları öne çıkaran bir strateji izliyoruz.”



