Yıldız Holding, Erzurum’da Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile öğrenci yurdunu hayata geçirecek.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis & GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın’ın katılımıyla gerçekleşen protokol kapsamında, Yıldız Holding, Yakutiye’de Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen binanın proje doğrultusunda renovasyonla eğitime kazandırılmasını üstlenecek.

Yıldız Holding ayrıca, okulun bulunduğu alanda 100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli yurt binası inşa edilmesini sağlayacak. Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde hayata geçirdiği tematik gastronomi liseleri ağının bir parçası olacak olan Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitimin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nda başlaması hedefleniyor.



