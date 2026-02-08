Türk savunma sanayisinin öncü isimlerinden Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar’ın hayatı ve mücadelesi belgesel film oldu.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli yayımlandı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre belgesel, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde medya, sanat, spor ve iş dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterimle Baykar'ın YouTube kanalında paylaşıldı.

Küresel izleyici kitlesi için İngilizce, Arapça, Rusça ve Ukraynaca altyazı desteğiyle sunulan yapıma ilerleyen süreçte yeni dil seçenekleri de dahil edilecek.

Bu dünyadan bir akıncı geçti! Özdemir Bayraktar belgeseli yayında

Belgesel projesi, 3 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen çekimlerde geniş içerikli arşiv taraması yapılarak Özdemir Bayraktar'ın daha önce hiç yayımlanmamış görüntüleri ilk kez izleyicilerle paylaşıldı.

Belgeselde Bayraktar ailesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde askerlerle yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları, farklı yönleriyle detaylı şekilde aktarıldı.

Gösterime Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Bayraktar'ın mücadelesini tanıkları anlattı

Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen çekimlerde 47 isim, röportajlarıyla belgeselde yer aldı.

Dönemin üst düzey askerleri, bürokratları, siyasetçileri, yakın arkadaşları ve ailesi, Özdemir Bayraktar'ın Türkiye'de SİHA geliştirme mücadelesine ve bu süreçte karşılaşılan engellere nasıl göğüs gerdiğine dair şahitliklerini anlattı.

Belgesel, girişimcilere ilham olacak ısrarlı mücadelenin anatomisini yakın tarihin önemli tanıklarıyla birlikte ele alıyor.

