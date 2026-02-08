Wi-Fi dalgaları ile sokakta gezen insanların kimliklerini yüzde 100 doğruluk oranıyla tespit etmek mümkün hâle geliyor. Sistem dışına çıkmak neredeyse mümkün değil.

İtalya’nın La Sapienza Üniversitesinde görevli araştırmacılar geçtiğimiz yıl Wi-Fi sinyallerinin insanlar üzerinde bıraktığı özgün izleri bir tür dijital parmak izine dönüştürerek, insanları kamera olmadan gözetlemenin mümkün olduğunu ortaya koymuştu.

Benzer haber de Almanya’dan geldi. Almanya’daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) araştırmacıları tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, Wi-Fi ağlarının gözetim aracına dönüşebileceğini gösteriyor.

Araştırmacılara göre, bir kişinin kimliğini tespit etmek için onun telefonuna, dizüstü bilgisayarına ya da başka bir Wi-Fi cihazına sahip olması gerekmiyor. Yakındaki diğer cihazların router ile kurduğu sıradan iletişim yeterli oluyor.

Radyo dalgaları ortamda yayılırken duvarlara, eşyalara ve insanlara çarpıp geri yansıyor. Bu yansımalar ortamı haritalarken, kişiye özgü de desenler oluşturuyor. Çalışmaya göre bu desenler analiz edilerek saniyeler içerisinde “görüntü” elde edilebiliyor. Araştırma kapsamında 197 kişiyle yapılan deneylerde, sistemin neredeyse yüzde 100 doğruluk oranına ulaştığı belirtiliyor.

Üstelik bu doğruluk oranı kişinin bakış açısı ya da yürüyüş biçiminden bağımsız olarak korunabiliyor.

Araştırmacılara göre bu durum, Wi-Fi router’larını potansiyel birer “sessiz gözlemciye” dönüştürüyor. Düzenli olarak önünden geçtiğiniz bir kafe ya da kamusal alan, sizin farkında olmadığınız şekilde kimliğinizi tespit edebilir ve daha sonra yeniden tanıyabilir.

Kablosuz ağların görünmez ve şüphe uyandırmayan bir gözetim altyapısına dönüşme potansiyeli, araştırmacıları korkutuyor. Araştırma ekibinin de dikkat çektiği üzere eğer gerekli teknik ve hukuki düzenlemeler yapılmazsa, bugün sıradan bir internet bağlantısı olarak gördüğümüz Wi-Fi ağları, farkında olmadan işleyen küresel bir gözetim sistemine dönüşebilir.



