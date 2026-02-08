Sosyal medyada yaş denetimi sıkılaşacak: Müstehcen içeriğe çocuk engeli yolda
Dijital platformlardaki müstehcen içerikler mercek altında. 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması ve sıkı yaş doğrulama geliyor.
İstanbul Başsavcılığı'nın bir fenomen hakkındaki soruşturmasıyla dijital platformlardaki müstehcen içerikler ve çocukların korunması tekrar gündeme gelirken, hukuki düzenlemeler ve 15 yaş altı için sosyal medya sınırlamaları planlanıyor.
- İstanbul Başsavcılığı, bir fenomenin 18 yaş altı abonelere müstehcen içerik sunması üzerine soruşturma başlattı.
- Hukukçulara göre, yetişkinler arası rızaya dayalı içerik suç değilken, çocuklara yayılması TCK 226 kapsamında 6 ay-3 yıl hapis cezası gerektiriyor.
- Planlanan hukuki çalışmalar arasında, çocuklara erişen müstehcen içerikli hesapların kapatılması, içerik üreticileri hakkında soruşturma ve dijital platformlara sıkı yaş doğrulama yükümlülükleri getirilmesi bulunuyor.
- Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanım sınırlaması getirmeyi hedefliyor.
GAMZE ERDOĞAN- Dijital platformlarda yayılan müstehcen içerikler ve çocukların korunmasına yönelik tartışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturmayla yeniden gündeme geldi.
Bir fenomenin, abonelere özel müstehcen içeriklerden aylık yaklaşık 5 milyon TL kazandığı ve aboneleri arasında çok sayıda 18 yaş altı kişinin bulunduğunun tespiti tartışmalara yol açmıştı.
Konuyu gazetemize değerlendiren hukukçu Gizem Gonce “Müstehcen içerik üretmek veya izlemek doğrudan suç değildir. Ancak bu içeriklerin çocuklara yayılması hâlinde Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında suç oluşur ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülür” dedi.
Gonce şöyle devam etti:
"18 yaş üstü yetişkinler arasında rızaya dayalı içerikler suç değildir. Asıl önemli olan, bu içeriklerin 18 yaş altına ulaşmasının ihmalkâr biçimde açık bırakılmamasıdır. Şu anda hukuk düzeni içinde planlanan bazı çalışmalar var. Çocukların eriştiği müstehcen içerikli hesapların kapatılması, içerik üreticileri hakkında soruşturma başlatılması, dijital platformlara sıkı yaş doğrulama yükümlülükleri getirilmesi ve zararlı içeriklerin çocuklara gösterilmesinin engellenmesi hedefleniyor"
Öte yandan Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 15 yaş altına sosyal medya kullanım sınırlaması getirilmesini de planladığı bildirildi.