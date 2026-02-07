Samsun’da bir tır şoförü, sosyal medyada tanıştığı ve evlenme vaadinde bulunduğunu iddia ettiği kadının hastalık ve çeşitli bahanelerle kendisinden yaklaşık 350 bin TL aldığını öne sürerek polise başvurdu. Şüpheliyle ilgili dolandırıcılık iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Muzaffer Bayraktar, geçen yıl Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalıştığı sırada sosyal medya üzerinden Dilek ismini kullanan bir kadınla iletişime geçti.

350 BİN TL KAPTIRDI

Kadınla görüşmelerinin ardından Bayraktar, yaklaşık 6 aylık süreçte çeşitli gerekçelerle 20 bin, 30 bin ve 40 bin TL gibi farklı tutarlarda toplamda yaklaşık 350 bin TL para gönderdi. Daha sonra kadının evlenmeyeceğini ve dolandırılmış olabileceğini düşünen Bayraktar, polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

25 BİN LİRAYA DA YÜZÜK ALMIŞ

Olayı anlatan Bayraktar, "Geçen sene Hatay Kırıkhan'da çalışıyordum. Orada şoförlük yapıyordum. Sosyal medyadan Dilek isimli bir şahıs bana mesaj yazdı. Kendisinin eşinin depremde vefat ettiğini, bir tane kızı olduğunu, kızı ile birlikte yaşadığını ve evlilik düşündüğünü söyledi. Bir hafta telefonla konuştuk. Kendisinin yanına gittim; kızıyla birlikte yanıma geldi. Bir kafede oturduk ve tanıştık. Bana ailesinin ciddi olduğumuzu düşünmesi için yüzük almam gerektiğini söyledi. 25 bin TL değerinde kendisine bir yüzük aldırdı. Yüzük parasının yarısını IBAN'dan attım, diğer yarısını da peşin verdim. Bu şekilde konuşmalarımız devam etti" dedi.

“HASTALIK VE OKUL MASRAFLARI İÇİN PARA İSTEDİ”

Kadının kendisinden çeşitli sebeplerden dolayı para talep ettiğini belirten Bayraktar, "Annesinin kanser hastası olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Para talep etti. Ben kendisine paraları gönderiyorken "borç olarak gönderiyorum" olarak yazdım. Bana "Neden borç olarak veriyorsun" diye sordu. Ben de "Evlenirsek geri ödemene gerek yok, eğer evlenmezsek geri ödersin" dedim. Kendisi güvenlik görevlisi olduğunu ve kadın sığınma evinde çalıştığını söyledi. Bir hafta sonra açığa alındığını ve ihtiyaçları olduğundan dolayı paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Annesinin 23 bin TL değerinde akıllı ilaç alması gerektiği için para talep etti. Kendisiyle yaklaşık 5-6 ay konuştum. Kendisinin göğüs kanseri olduğunu ve tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte kendisi ameliyat parası ve akıllı ilaç parası adı altında 20 bin, 50 bin, 30 bin, 15 bin TL talep etti. Bunu yanı sıra çocuğunun okulunu değiştireceğini ve onun ihtiyaçları için yaklaşık 70 bin TL daha para istedi. Bu kadın sürekli benden talep etti. Annesinin ve kendisinin hastalığından dolayı sürekli beni oyaladı" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadından şikayetçi olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu kadının dolandırıcı olduğunu öğrendim ve hakkında polis merkezine şikâyetçi oldum. Şikâyetçi olduğumda kendisinin evli ve 2 çocuğunun olduğunu öğrendim. Gerekli şikayetlerde bulundum. Gerekirse Adalet Bakanlığı'na yazacağım" şeklinde konuştu.

