İngiliz rap yıldızı Central Cee, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu. Ünlü isim hayranlarıyla yeni adını da paylaştı.

“Day in the Life” ve “Loading” gibi hit parçalarıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Central Cee, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Bu kez ise hayranlarını şaşırtan bir adım atarak İslam’ı seçti.

“ARTIK MÜSLÜMANIM”

Gerçek adı Oakley Neil Caesar-Su olan rapçi, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında hayatında yeni bir döneme girdiğini açıkladı. Yayın sırasında Kelime-i Şehadet getirdiğini ifade eden Central Cee, “Adımı değiştirdim ve şehadet getirdim. Artık Müslümanım” sözleriyle duygu ve düşüncelerini takipçileriyle paylaştı. Canlı yayın kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, binlerce kişi yayını izledi ve videolar hızla paylaşıldı.

Ünlü rapçi Central Cee Müslüman oldu! Yeni adını da açıkladı

YORUMLAR GECİKMEDİ

Yayın sırasında yanında bulunan arkadaşları Central Cee’ye güzel dileklerini iletti. Sosyal medya kullanıcıları da ünlü rapçiye destek verdi. Paylaşılan mesajlarda “İslam’a hoş geldin kardeşim”, “İslam’la şereflendin” ve “Hoş geldin Müslüman kardeşim” gibi yorumlar dikkat çekti.

BUNDAN SONRA “AKİL” DİYE ANILACAK

Hayranlarının merak ettiği yeni adıyla ilgili de açıklama yapan Central Cee, bundan sonra Akil ismini kullanacağını duyurdu.

Müzik dünyasında büyük başarı yakalayan rapçinin bu kararı, sosyal medyada ve müzik camiasında geniş yankı uyandırdı. Birçok takipçisi, bu adımı “hayatının en büyük dönüşümü” olarak yorumladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası