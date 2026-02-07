Süper Lig 21'inci hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Antalyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Son sıraya demir atan ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla 8 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada tek golü, henüz 5'inci dakikada Serginho kaydetti.

8 MAÇ SONRA GALİP GELDİ

Ligde son galibiyeti 9 Kasım 2025'te Tümosan Konyaspor karşısında kalan İstanbul temsilcisi, 8 maçlık 3 puan hasretine son verdi.

Bu sonuçla Fatrih Karagümrük, puanını 12'ye yükseltti. Ligde geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Antalyaspor ise 20 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük: 1 - Antalyaspor: 0





