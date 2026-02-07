SPOR SERVİSİ
Süper Lig'de 3 ay sonra gelen galibiyet: Fatih Karagümrük tek golle hasreti bitirdi
Süper Lig 21'inci hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Antalyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Son sıraya demir atan ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla 8 maç sonra galip gelmeyi başardı.
Fatih Karagümrük, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
- Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Antalyasporkarşılaşmasında tek golü 5'inci dakikada Serginho kaydetti.
- Fatih Karagümrük, 8 maçlık 3 puan hasretine son vererek puanını 12'ye yükseltti.
- Antalyaspor ise 20 puanda kaldı.
8 MAÇ SONRA GALİP GELDİ
Ligde son galibiyeti 9 Kasım 2025'te Tümosan Konyaspor karşısında kalan İstanbul temsilcisi, 8 maçlık 3 puan hasretine son verdi.
Bu sonuçla Fatrih Karagümrük, puanını 12'ye yükseltti. Ligde geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Antalyaspor ise 20 puanda kaldı.
