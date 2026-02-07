Kenan Yıldız, Juventus'tan 4 kattan fazla zam aldı: Yeni maaşı ve sözleşme detayları
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Juventus'ta aylardır süren Kenan Yıldız belirsizliği sona erdi. İtalyan kulübü ile milli futbolcu, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Yeni kontratıyla birlikte 4 kattan fazla zama kavuşacak 20 yaşındaki oyuncunun sözleşme detayları ortaya çıktı.
- Yeni sözleşme ile Kenan Yıldız'ın maaşı üç kattan fazla artacak.
- Mevcut 1,7 milyon euro olan garanti ücreti, yeni mukaveleyle net 6 milyon euroya çıkacak.
- Gelecek sezondan itibaren Yıldız'ın maaşı 7 milyon euro artı bonuslar şeklinde olacak.
- Kenan Yıldız, maaş olarak Jonathan David ile aynı seviyeye ulaştı.
Serie A devi Juventus'ta 10 numaralı formanın sahibi Kenan Yıldız ile ilgili yeni sözleşme sevinci yaşanıyor. CEO Damien Comolli, oyuncunun menajeri ve ailesiyle el sıkıştı. Anlaşma önümüzdeki günlerde kağıda dökülecek ve resmi imzalar atılacak.
4,5 YILLIK SÖZLEŞME
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız, 2030 yılına kadar Juventus'ta kalacak. 4,5 yıllık anlaşma ile 20 yaşındaki futbolcunun maaşı 4 kattan fazla artacak.
HEMEN 6 MİLYON EURO, GELECEK SEZON 7 MİLYON EURO
Mevcut kontratında 1,7 milyon euro garanti ücret yazan milli oyuncunun, yeni mukaveleyle birlikte net kazancı hemen 6 milyon euroya çıktı. Gelecek sezondan itibaren ise Kenan Yıldız'ın maaşı 7 milyon euro artı bonuslar şeklinde olacak.
EN ÇOK KAZANAN OLACAK
Juventus'ta Kanadalı santrfor Jonathan David (6 milyon euro) ile aynı maaşa ulaşan Kenan Yıldız, sadece Dusan Vlahovic'in (12 milyon euro) gerisinde kaldı. Sırp golcünün muhtemel vedasıyla (sözleşmesi sona eriyor) temmuz ayından itibaren milli oyuncu, mali açıdan Juventus'un bir numarası durumuna gelecek.