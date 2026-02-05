6 Şubat depremlerinin en ağır yıkımı yaşattığı Hatay, dev projelerle yeniden ayağa kalkıyor. Üç yıl önceki enkazın yerine yükselen yapılar drone ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 90 binden fazla binanın yerle bir olduğu Hatay’da büyük yıkımın izleri her geçen gün siliniyor.

Deprem sonrası drone ile kayda alınan görüntülerle aynı noktaların üç yıl sonraki hâli birleştirilerek karşılaştırıldı. Antakya’daki Cumhuriyet Meydanı, Asi Nehri çevresi, Kurtuluş Caddesi ile “yıkımın simgesi” hâline gelen 600 Evler Sitesi’nin bulunduğu bölgelerde yeni yapıların yükseldiği görüldü.

Restorasyonla yenilenen tarihi Meclis binası, Habib-i Neccar Camii ve onarılan İskenderun sahil bandı da kayıtlara yansıdı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Mustafa Masatlı “İlimizde hak sahiplerine teslim edilen, tamamlanan ve yapımı süren toplam 194 binden fazla bağımsız bölüm var. Kiracılarımız için 13 bin 500 sosyal konut projesi de başlatıldı. Hayat artık daha sağlam ve planlı alanlarda yaşanacak. Hatay’ımız her yanı ve yönüyle bir Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur” dedi.



