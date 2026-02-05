İsrail ordusu muhtemel İran saldırısına karşı gece saatlerinde geniş çaplı tatbikat yaptı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollardan sona erdirilmesi çabaları çıkmaza girdi, Tel Aviv ise savaş hazırlıklarına başladı. İsrail’in Maariv gazetesi, ordunun İran’ın kalabalık merkezlere iki bin füzeyle saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı tatbikat yaptığını yazdı.

Haberde, İsrail ordusunun İç Cephe Komutanlığının yıkıma uğramış bir bölgeden yaralıların kurtarılması ve tedavi edilmesini kapsayan büyük bir tatbikat gerçekleştirdiği aktarıldı. Gece saatlerinde düzenlenen ve sivil savunma ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, bina ve kulelerin çökmesi ile geniş çaplı yıkım karşısında yapılacakların çalışıldığı belirtildi. İsrail ordusunun eğitim planının bir parçası olarak hazırladığı tatbikat, İç Cephe Komutanlığının gerçekleştirdiği en önemli hazırlık olarak değerlendiriliyor. İsrail ordusundan tatbikata ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yapılan müzakereleri yürüten ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’la görüştü. Netanyahu - Witkoff görüşmesinde, İran’la artan gerilim ve saldırılarla ihlal ettikleri Gazze’deki ateşkes süreci ele alındı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu “İran’ın verdiği sözleri tutmayacağını defalarca ispat ettiğini” ileri sürdü. Gazze’de ikinci aşamasına geçilen ateşkes anlaşmasına değinen Netanyahu, Witkoff’a “Hamas silahsızlandırılmadan, Gazze Şeridi askerden arındırılmadan ve ordu savaş hedeflerine ulaşmadan” bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının başlamaması konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Netanyahu - Witkoff görüşmesine ilişkin, bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberinde “Netanyahu, Witkoff’tan yapacağı görüşmede, Tahran yönetiminden yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu başka bir ülkeye devretmesini, nükleer programına son vermesini, balistik füze üretimini ve Orta Doğu’daki vekil güçlerine finansman ve yardımları durdurmasını şart koşmasını istedi” dedi.



