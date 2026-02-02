İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’nin İran’a yönelik olası askeri hamlesinin tartışıldığı bir dönemde Tahran yönetimine sert mesajlar gönderdi. Netanyahu, İsrail’e yönelik herhangi bir saldırının “ağır bedelleri” olacağını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi’nin kuruluşunun 77'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada İran’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran’a olası bir saldırısının uluslararası kamuoyunda tartışıldığı süreçte konuşan Netanyahu, Tahran yönetimini sert ifadelerle uyardı.

"BİZE SALDIRAN, SONUÇLARINA KATLANIR"

Bölgede belirsizliklerin ve güvenlik risklerinin arttığını belirten Netanyahu, İsrail’in her senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Netanyahu, "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek" ifadelerini kullandı.

ZİYARETİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan İsrail-ABD hattında diplomatik temasların da hız kazandığı bildirildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail’e giderek Başbakan Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail basını, Witkoff’un ziyaret kapsamında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşeceğini aktardı. Ziyaretin, İran ile gerilimin tırmandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

ABD’nin İran’a yönelik muhtemel bir askeri adımına ilişkin belirsizlik sürerken, İsrailli yetkililer ülkenin güvenliği için tüm ihtimallerin masada olduğunu daha önce de dile getirmişti. Netanyahu, İran’dan gelebilecek herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini yinelemişti.

