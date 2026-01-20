Netanyahu, Knesset’teki konuşmasında Gazze konusunda ABD ile Türkiye konusunda anlaşmazlık yaşandığını itiraf etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’de Türk ya da Katar askerlerinin yer almayacağını söyledi.

Jerusalem Post’un aktardığına göre Netanyahu, Knesset’te yapılan hararetli oturumda, Gazze’ye ilişkin planlarda ABD ile belirli bir anlaşmazlık yaşandığını kabul etti.

Netanyahu, “Türk veya Katar askerleri Gazze Şeridi’nde bulunmayacak.” sözleriyle ABD'ye seslendi.

KNESSET GÜNDEMİNDE TRUMP VE TÜRKİYE VAR

Netanyahu, Gazze’deki süreçlere eşlik edecek danışma konseyinin oluşumu konusunda ABD’deki muhataplarıyla görüş ayrılığı bulunduğunu dile getirdi: "ABD ile ‘anlaşmazlık’ sürerken Gazze'de Türk veya Katar askerleri olmayacak"

Trump’ın, Türk ve Katar temsilcilerinin dahil olduğu bir yapıdan söz etmesi İsrail siyasetinde rahatsızlığa neden olmuştu.

GAZZE PLANINDA "B AŞAMASI"

Netanyahu, İsrail’in Trump planının “B Aşaması”na yaklaştığını söyledi. Bu aşamanın, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının bir sonraki adımı olduğu hatırlatıldı.

TÜRKİYE DETAYI MUHALEFETİ DE KARIŞTIRDI

Muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu’nun açıklamalarının ardından sert çıkış yaptı. Lapid, Trump’ın Gazze yönetim yapısını İsrail’in bilgisi dışında duyurduğunu söyledi.

Lapid, “Türkiye, Katar ve Filistin Yönetimi Gazze’yi yönetmek için davet edildi” diyerek Netanyahu’yu köşeye sıkıştırdı. Trump’ın Netanyahu’yu ciddiye almadığını savunan Lapid, Gazze planında Türkiye’nin adının geçmesini İsrail için büyük bir sorun olarak gösterdi.

NETANYAHU’DAN İRAN VE BÖLGE MESAJI

Netanyahu konuşmasında İran’a da mesaj verdi. Tahran’a yönelik sert ifadeler kullanan Netanyahu, İsrail’e yönelik muhtemel bir saldırıya güçlü karşılık verileceğini söyledi.

