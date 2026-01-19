Gazze için oluşturulan yeni yönetim yapısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da dahil edilmesi, İsrail’de güvenlik ve siyaset gündemini hareketlendirdi. İsrail basını, Türkiye ve Katar’ın Gazze’de rol almasının Tel Aviv yönetiminde ciddi rahatsızlığa yol açtığını ve yedek asker seferberliği dahil farklı senaryoların tartışılmaya başlandığını yazdı.

Gazze Yürütme Kurulu’na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da dahil edilmesiyle birlikte İsrail'de yer yerinden oynadı.

Netanyahu yönetmini yedek asker ve yeni saldırı senaryolarını gündemine aldı.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, Gazze için kurulan yeni yönetim modelinde Türkiye ve Katar’ın yer almasının İsrail yönetiminde paniğe yol açtığını yazdı.

İsrail kabinesindeki bazı üyeler bu tablo nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’i sorumlu tuttu.

İsrailli bakanlar, Kushner’in 2020’de gündeme gelen İsrail egemenlik planlarını "rayından çıkardığını" savunurken, Türkiye ve Katar’ın Gazze’de söz sahibi olmasını Tel Aviv açısından “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdi:

İsrail yönetimi, Türkiye’nin Gazze’de yönetim ve denetim rolü üstlenmesini uzun yıllardır engellemeye çalışıyordu.

Jerusalem Post, İsrail’in Türkiye’yi Gazze sahasından uzak tutmak için on yılı aşkın süredir diplomatik ve askeri adımlar attığını ancak bu politikanın çöktüğünü yazdı:

"İsrail'in küçük güvenlik kabinesindeki birkaç bakan Trump'ın Gazze kurulundaki Katar ve Türkiye'nin varlığı, İsrail'i büyük çaplı yedek asker çağırmaya itebilir"

İSRAİL YEDEK ASKER SEFERBERLİĞİNİ TARTIŞIYOR

Gazetenin savunma muhabirlerine dayandırdığı bilgilere göre, İsrail güvenlik kabinesinde Türkiye ve Katar’ın Gazze planındaki ağırlığı nedeniyle geniş çaplı yedek asker çağrısı senaryoları masaya yatırıldı.

İddialara göre, ABD öncülüğündeki planın Gazze’nin silahsızlandırılması konusunda başarısız olması halinde İsrail’in dört ila beş yedek tümeni seferber ederek Gazze’ye yeniden saldırı başlatmayı değerlendirdiği kaydedildi.

SALDIRI İÇİN TARİH VERDİLER

Saldırı senaryosunun, Paskalya Bayramı’nın hemen ardından, İsrail’in 78. Bağımsızlık Günü’ne denk gelen günlerde ve 26. Knesset seçimleri öncesinde, ilkbahar aylarında hayata geçirilmesinin masada olduğu kaydedildi.

TEL AVİV KENDİNİ DIŞLANMIŞ HİSSEDİYOR

İsrailli yetkililer, Gazze’nin yeni yönetim yapısının belirlenmesinde Tel Aviv’e danışılmadığını ve Kudüs’ün sürecin dışına itildiğini öne çıkardı.

Haberde, Gazze’de görev alacak teknokrat kadronun Filistin Yönetimi’nden değil, Gazze’de kamu kurumlarında görev yapmış isimlerden oluşturulduğu bilgisi yer aldı.

İsrail iç siyasetinde özellikle aşırı sağ kanat Trump'ın Türkiye konusundaki görüşlerinden memnun değil.

Jerusalem Post’a göre Katar, Gazze planında yalnızca finansör ve arabulucu rolünden çıkarak denetleyici aktör konumuna yükseltildi. Türkiye ise Gazze’yi yönetecek ve denetleyecek yapının asli unsurlarından biri haline geldi.

İsrail basını, bu tabloyu “Türkiye’nin Gazze’de kalıcı rol kazanması” şeklinde tanımladı.

İSRAİL İÇİN BELİRSİZLİK DERİNLEŞİYOR

Haberde, Gazze’yi denetleyecek uluslararası gücün kim olacağı, silahsızlandırmanın nasıl yapılacağı ve Hamas’ın tutumunun ne olacağı gibi kritik başlıkların hala netleşmediği öne sürüldü.

