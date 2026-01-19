Yahudi lobisinin baskılarına rağmen Trump boyun eğmedi, Gazze yönetimine Türkiye de dâhil oldu, İsrail panikledi. ABD’li yetkililer Netanyahu’ya “İşine bak” dedi, İsrail basını da “Türkiye ile Gazze’de karşı karşıyayız” başlıkları attı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze Barış Planı kapsamında kurulan Barış Kurulu ile geçiş sürecini yönetecek Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) ilan edilirken, Türkiye sürecin merkezindeki ülkelerden biri olarak öne çıktı. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Gazze’nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu “Barış Kurulu”na kurucu üye olarak davet etti.

Gazze için kurulacak üç kuruldan biri olan Gazze Yönetim Kurulunda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsrail karşıtlığı ile bilinen Katarlı üst düzey yetkili Ali el-Thawadi de yer aldı.

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in Hakan Fidan’ın kurulda mutlaka yer alması konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. İsrail ise Gazze Yönetim Kurulunun kendileriyle istişare edilmeden oluşturulması sebebiyle ABD’ye tepki gösterdi. İsrail basını, Fidan’ın kurulda yer almasını Başbakan Binyamin Netanyahu için “diplomatik nakavt” olduğunu yazdı.

ABD'den Gazze kasabına Türkiye resti! Netanyahu nakavt

NETANYAHU İŞİNE BAKSIN

ABD basınına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Netanyahu’nun rahatsızlığının anlamsız olduğunu belirterek “Yönetim kurulu hakkında Netanyahu’ya bilgi vermedik. Türkiye’yi beklemiyordu. Ancak Netanyahu şunu bilmeli ki, Gazze artık bizim sorunumuz, onun değil. Eğer Başkan böyle istediyse böyle olacak. Netanyahu işine baksın” dedi.

İSRAİL MUHALEFETİ KIZGIN

Gelişmeyi İsrail açısından “diplomatik yenilgi” olarak değerlendiren İsrail merkezli Times of Israel “Gazze Barış Kurulu” ile ilgili haberinde “İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıları sert şekilde eleştiren Katar ve Türkiye’den üst düzey yetkililerin dâhil edilmesi Tel Aviv’i rahatsız etti” denildi. İsrail merkezli Ynet News ise “Türkiye ve Katar İsrail’in kırmızı çizgisiydi. Bu çizgi yok oldu” diye yazdı.

