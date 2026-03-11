Doğuda ABD ve İsrail ile İran savaşı, güneyde Suriye, Irak’ta yürütülen terörle mücadele, batıda Yunanistan’ın kışkırtmaları, kuzeyde ise Ukrayna-Rusya hattı. Dört bir tarafı krizlerle çevrili bir coğrafyada yer alan Türkiye, İran füzelerine karşı Malatya’ya Patriot konuşlandırma kararı alırken gözler yerli ve millî savunma sistemleri, NATO ve müttefiklerinden alınan savunma sistemlerine çevrildi.

YEŞİM ERASLAN - Siyasi gerekçeler ya da teknoloji paylaşımı konusundaki kısıtlamalar nedeniyle müttefiklerinden hava savunma sistemi temin edemeyen Türkiye, acil ihtiyacı için Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldı. 2019 yılında Ankara’ya getirilen sistem, Türkiye’nin dâhil olduğu NATO’nun entegre komuta ve kontrol ağına bağlanamıyor ve bağımsız çalışıyor.

SİPER-1 GÖREVDE

Uzun süredir hava savunma konusunda eksiklikleri gidermeye çalışan Ankara, Çelik Kubbe doktriniyle stratejik bir adım attı. Çelik Kubbe sisteminin en önemli bileşenini TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN İş Ortaklığı tarafından geliştirilen SİPER hava savunma sistemi oluşturuyor. Türkiye’nin uzun menzil yüksek irtifada millî hava savunma sistemi SİPER-1 envantere girerken, SİPER-2’nin bu yıl envantere girmesi planlanıyor, SİPER-3 ise hâlen geliştirme aşamasında.

S-400’ler hazır SİPER-1 ve HİSAR envanterde! Türkiye'nin gökyüzü kalkanı

HİSAR VE KAPLAN AKTİF

Bir diğer millî savunma projesi HİSAR ise kısa (HİSAR-A), orta (HİSAR-O) entegre bir yapı olarak tasarlandı. Envantere alınan bu sistemlerin hedefleri arasında savaş uçakları, helikopter, İHA/SİHA ve seyir füzeleri bulunuyor. Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 KAPLAN Füzesi (Blok-III), TSK envanterinde aktif olarak kullanılıyor.

ASELSAN tarafından İHA’lara karşı İHTAR sistemi geliştirilirken, ŞAHİN ise 40 mm fiziksel imha sistemi olarak tasarlandı. Çelik Kubbe’nin diğer üyeleri ise GÖKBERK, KANGAL, KORKUT ve GÜRZ ise kara ve hava tehditlerine karşı koruma sağılıyor.

‘PATRİOT’LAR ALMANYA’DAN

Millî Savunma Bakanlığı, hava sahasının korunması için bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya’ya konuşlandırıldığını bildirdi. Sistemin Almanya’daki NATO’nun Ramstein Üssünden geldiği, İncirlik’tekilerin daha gelişmişi olan Patriot PAC-3 modeli olduğu kaydedildi. Savunma sisteminin sadece Kürecik’i korumakla sorumlu olmadığı, güvenlik şemsiyesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayacağı ifade ediliyor.

