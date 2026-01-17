ABD’li yetkili “Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de Barış Kurulunun oluşturulduğunu ve kurul üyelerinin de kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Truth sosyal medya platformundan Gazze’deki barış sürecine dair açıklamalarda bulunan Trump “Kesin olarak söyleyebilirim ki bu şimdiye kadar herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde oluşturulmuş en büyük ve en prestijli kuruldur” dedi.

Gazze Barış Kurulu Başkanı olarak geçiş sürecinde Gazze’yi yönetecek olan Filistinli teknokrat hükûmetini desteklediğini vurgulayan Trump “Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir şekilde bağlı” ifadelerini kullandı. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı ülkelerin barış sürecine katkılarına değinen Trump “Mısır, Türkiye ve Katar’ın desteğiyle tüm silahların teslim edilmesini ve her bir tünelin imha edilmesini kapsayan kapsamlı bir silahsızlanma anlaşmasını Hamas ile teminat altına alacağız” dedi. Trump “Gazze halkı yeterince acı çekti. Artık zamanı geldi” sözleriyle, yeni dönemde Türkiye’nin diplomatik ağırlığının belirleyici olacağı mesajını verdi.

ABD basınına göre Barış Kurulunun ilk toplantısının, gelecek hafta Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu sırasında yapılması planlanıyor. ABD’li yetkililer, toplantıda yeni döneme dair önemli bir duyuru yapılabileceğini de belirtti.

‘ANKARA VAZGEÇİLMEZ’

Öte yandan ABD’li bir yetkili, Türkiye’nin Gazze’deki barış sürecine katkısını vurguladı. Türkiye’nin ateşkesin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığını belirten ABD’li yetkili “Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine son derece minnettar. Türkiye, Hamas üzerindeki etkisiyle bu süreçte vazgeçilmez bir aktör” dedi. Yetkili, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin yeniden inşasının Gazze’de kalıcı sükûnet için kritik bir fırsat sunduğunu da dile getirdi.

