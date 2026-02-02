Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Ademola Lookman'ın yeni takımı resmen Atletico Madrid oldu.

İspanya LaLiga devlerinden Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Ademola Lookman'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

LOOKMAN'IN BONSERVİSİ VE MAAŞI

Atletico Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız, İspanyol ekibinden yıllık 6 milyon avro kazanacak.

Atletico, bu transfer için Atalanta'ya 5 milyon avrosu bonus olmak üzere toplamda 40 milyon avro bonservis ödeyecek.

82 GOLE DOĞRUDAN KATKI YAPTI

2022'de 11 milyon avro karşılığında Bundesliga ekibi Leipzig'den Atalanta transfer olan Nijeryalı oyuncu, Atalanta formasıyla 137 maçta 55 gol ve 27 asistlik katkı sağladı.

