6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezası kesinleşti. Mahkeme, delillerde ve hükümlerde hukuka aykırılık görmedi.

Şişli’deki Feriköy Mezarlığı’nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Örün’e verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezası hukuka uygun bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), sanık Örün’e, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, “çocuğa karşı kasten öldürme”, “cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezası kararına yönelik incelemesini tamamladı.

Dosyanın resen incelenmek üzere daireye gönderildiği belirtilen kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı kaydedildi.

İncelenen dosyaya göre kurulan hükümlerde bir isabetsizlik görülmediğine hükmeden daire, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi.

Daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmederek, istinaf başvurusunu esastan reddetti. Öte yandan, istinafın kararına yönelik temyiz başvurusunda bulunulmadığı için sanık hakkında verilen hükmün kesinleştiği öğrenildi.

