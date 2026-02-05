Kayseri-Malatya Karayolu Kuruköprü mevkiinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri-Malatya kara yolu Kepez Kavşağı yakınlarında bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kayseri - Malatya yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALI

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Kadir Yalnız olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar ambulansla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Yalnız'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

