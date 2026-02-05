Uluabat Gölü’nde kaçak avlanan 8 kişiye jandarma ekiplerince toplam 431 bin 979 lira idari para cezası kesildi. Avda kullanılan canlı ördekler ise tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

431 BİN 979 LİRA CEZA KESİLDİ

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca Uluabat Gölü’nde kaçak avcılara yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Araştırmada, yönetmeliklere aykırı avlandığı belirlenen sekiz kişi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan sekiz kişiye toplam 431 bin 979 lira tutarında idari ceza uygulandı.

ÖRDEKLER ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Bu arada av için kullanıldığı değerlendirilen canlı ördekler, tedavilerinin ardından ekipler tarafından Uluabat Gölü’ne salındı.

