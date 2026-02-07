Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 46 ilde gayrimenkul satışı için harekete geçti. 25 ilde 87 konut, 33 ilde ise 373 iş yeri 17-18 Şubat tarihlerinde açık artırmayla ihaleye çıkacak. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve iş yeri satışı gerçekleştirecek. 46 ili kapsayan satış için 17-18 Şubat tarihlerinde ihale yapılacak.

TOKİ'DEN KONUT SATACAĞI İLLER

TOKİ'den yapılan duyuruya göre, 25 ilde 87 konut satılacak. Konutların bulunduğu iller; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli olarak sıralandı. Söz konusu konutlar %25 peşinat ve 120 ay vade ile el değiştirecek.

87 konut, 373 iş yeri! TOKİ'den 46 ilde gayrimenkul satışı

TOKİ'NİN İŞ YER SATACAĞI İLLER

33 ilde ise 373 iş yeri satışa çıktı. İş yeri satışları; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerini kapsıyor.

İŞ YERLERİ İÇİN 2 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ

İş yerleri için iki farklı ödeme planı bulunuyor. İlk seçenek %10 peşinat 96-120 ay vade, ikinci seçenek ise %30 peşin 60 ay vade.

87 konut, 373 iş yeri! TOKİ'den 46 ilde gayrimenkul satışı

AÇIK ARTIRMA İHALESİ NE ZAMAN?

Konut ve iş yerleri açık artırma usulü ile ihaleye çıkacak. Açık artırma toplantısı, 1-228 arasındaki lotlar için 17 Şubat 2026 Salı, 229-460 arasındaki lotlar için 18 Şubat 2026 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

TEMİNAT BEDELLERİ

Açık artırmaya katılacakların Halk Bankası ve Ziraat Bankası'na katılım teminatı yatırması gerekiyor. Teminat bedelleri şöyle:

Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’yekadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL

Muhammen bedeli 2.500.000.- 3.999.999.-TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL

Muhammen bedeli 4.000.000.- 6.999.999.-TL’ye kadar olanlar için 300.000 TL

Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.-TL’ye kadar olanlar için 600.000 TL

Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000 TL

