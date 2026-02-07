Trendyol Süper Lig’de 21. hafta maçlarından biri bu akşam Samsun’da oynanacak. Karadeniz derbisinde Samsunspor sahasında Trabzonspor ile mücadele verecek. Maç saatine geri sayım başlarken ''Samsunspor-Trabzonspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?'' merak edilmeye başlandı. İşte Samsunspor-Trabzonspor canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 maç kadrosu...

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynasnacak karşılaşma öncesi Samsunspor-Trabzonspor canlı yayın bilgileri, eksikler, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel ilk 11'ler ve maç saatine dair detaylar merak konusu oldu. Samsunspor-Trabzonspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorgulanırken merak edilen detaylar da netlik kazandı.

Samsunspor-Trabzonspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek!

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de 21. haftanın Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Samsunspor-Trabzonspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek!

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Trabzonspor maçı 7 Şubat Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

Samsunspor-Trabzonspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek!

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Samsunspor’da sakatlıkları süren Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin derbide forma giyemeyecek. Trabzonspor’da ise Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle Samsunspor karşısında kadroda yer almayacak.

Samsunspor-Trabzonspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek!

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Elayis, Holse, Ntcham, Assoumou, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Mustafa, Muçi, Felipe, Onuachu

Haberle İlgili Daha Fazlası