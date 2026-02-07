Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

İran ve İsrail merkezli gerilim ile Gazze’deki krizin gölgesinde Türkiye ile Ürdün arasındaki diplomasi trafiği hız kazanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı resmi törenle karşıladı.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

HÜSEYİN BİN ALİ NİŞANI VE RESMİ YEMEK

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni’ne katılacak. Erdoğan’ın onuruna verilecek resmi yemeğe de iştirak edeceği aktarıldı.

GÜNDEMDE BÖLGESEL GELİŞMELER VAR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı’nın Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran, "Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak" ifadelerini kullandı.

