Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti
Ürdün Kralı II. Abdullah, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ürdün lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davet edilmişti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ürdün Kralı II. Abdullah, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.
Duran, Kral Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine geleceğini ifade etti.
Sosyal medya X hesabından paylaşımda bulunan Duran şu sözlere yer verdi:
Ürdün Kralı II. Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
