Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Al-Nassr’dan kiralayarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile ilgili ayrılık süreci netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte istenen performansı ortaya koyamayan Kolombiyalı santrforun, Süper Lig’deki serüveni beklenenden daha kısa sürdü. 22 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Rusya olması dikkat çekerken ''Jhon Duran transfer oldu mu, Fenerbahçe'den gitti mi?'' ve ''Rusya'da transfer dönemi ne zaman bitiyor?'' soruları da gündemin merkezinde.

Jhon Duran Fenerbahçe formasıyla sezonun ilk bölümünde toplam 21 karşılaşmada görev almıştı. Kolombiyalı forvet bu süreçte 5 kez gol sevinci yaşarken 3 de asist üreterek takımına toplam 8 skor katkısı sağlamıştı. Şimdi ise Rusya'ya transfer haberleri gündemde. Peki, Jhon Duran transfer oldu mu, Fenerbahçe'den gitti mi? Rusya'da transfer dönemi ne zaman bitiyor?

JHON DURAN TRANSFER OLDU MU?

Fenerbahçe’nin sezon başında Al-Nassr’dan kiraladığı Jhon Duran’ın Rusya’ya transfer olacağı iddiası gündemde yer alıyor. Verilen bilgilere göre 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Zenit’e imza atmaya hazırlanıyor.

JHON DURAN FENERBAHÇE’DEN GİTTİ Mİ?

Jhon Duran’ın Fenerbahçe’den Zenit'e geçmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Al-Nassr'ın Duran'ın maaşını ödemeye devam edeceği ve Zenit'in de 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi. Transferin tamamlanması halinde Duran’ın Süper Lig kariyeri kısa sürede sona erecek.

RUSYA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Rusya’da ara transfer dönemi 23 Ocak 2026’da başladı ve 19 Şubat 2026’da sona erecek. Zenit’in son tarihten önce Jhon Duran transferini resmiyete dökmesi bekleniyor.

