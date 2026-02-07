SPOR SERVİSİ
Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye sessiz sedasız veda: 22 yaşında 6 ülke gezdi
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz temmuz ayında Al-Nasrr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın Süper Lig günleri kısa sürdü. Profesyonel kariyerine 7 yıl önce başlayan 22 yaşındaki futbolcu, ülkesi Kolombiya'nın yanı sıra ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Türkiye'den forma giydi. Duran, yeni adresi olarak Rusya'yı belirledi.
Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın, henüz 22 yaşında altıncı durağı Rusya oldu.
- Kariyerine 2019'da Kolombiya ekibi Envgado'da başlayan Duran, 2022'de Chicago Fire'a, bir sezon sonra Aston Villa'ya geçti.
- Aston Villa'dan sonra 77 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nasrr'a imza atan Duran, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık geldi.
- Genç santrfot, Fenerbahçe'de altı ay kaldıktan sonra Zenit'e transfer oldu.
Beklentileri karşılayamadığı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Rus kulübü Zenit’e imza atmaya hazırlanan Jhon Duran'ın futbol yolculuğu baş döndürüyor. Henüz 22 yaşında olan golcü oyuncunun altıncı durağı Rusya oldu.
KOLOBİYA, ABD VE İNGİLTERE
2019 yılında profesyonel kariyerine imza atan Duran, Kolombiya'da futbola başladığı Envgado'dan 2022'de ABD takımı Chicago Fire'a gitti. Yıldız santrfor, bir sezon sonra ise Aston Villa’ya geçti.
SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE VE RUSYA
İngiltere temsilcisinde iki sezon oynadıktan sonra 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Nasrr'a imza atan 22 yaşındaki golcü, sezon başında Fenerbahçe’ye kiralandı. Duran, Türkiye'de altı ay kaldıktan sonra Rus ekibi Zenit'e gitti.
