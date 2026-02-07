Aylardır beşik gibi sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5, 4.1 ve 4 şiddetinde depremler meydana geldi. AFAD, sarsıntılara ilişkin ilk verileri açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ART ARDA SALLANDILAR

Saat 09.41'de meydana gelen depremden on saniye sonra bir de 4.1 şiddetinde deprem oldu. AFAD depremin derinliğini 6.84 kilometre olarak açıkladı.

Aynı dakikalarda bir de 4 şiddetinde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise Sındırgı merkezli depremin şiddeti 4 olarak açıklandı. Sarsıntının derinliği ise 9.1 kilometre olarak belirtildi.

GEÇEN YIL 6.1'LE SALLANDILAR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların sayısının 30 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Bölgede sık sık 4 ve 5 şiddetinde depremler meydana geliyor.

Sındırgı merkezli depremlerin bir kısmı İstanbul, Bursa ve Yalova dahil birçok kentte de hissediliyor.

