Boston Celtics'ten 5'te 5: Evinde 22 sayı farktan döndü
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Miami Heat'i 98-96 mağlup etti. 22 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı kazanan Celtics, üst üste 5'inci maçından galibiyetle ayrıldı.
NBA'de TD Garden'da ağırladığı Miami Heat’i 22 sayılık farktan dönüp 98-96 yenen Boston Celtics, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı, 7 ribaunt, Payton Pritchard 24 sayı, Derrick White 21 sayı, 5 asistle oynadı. Takas sonrası Celtics'te ilk maçına çıkan Nikola Vucevic, 11 sayı, 12 ribauntla double double yaptı.
Davion Mitchell'in bitime 2.7 saniye kala 3 sayılık atıştan yararlanamadığı Heat'te, Andrew Wiggins 26, Norman Powell 24 sayıyla skora katkı verdi.
PISTONS, KNICKS'İ DURDURDU
Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, sahasında New York Knicks'i 118-80 mağlup ederek, rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
Ev sahibi ekipte Daniss Jenkins 18, Tobias Harris ve Isaiah Stewart 15'er sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Konuk takımda 3 oyuncunun çift hanelere ulaşırken Mikal Bridges 19, Jalen Brunson 12, Jordan Clarkson 11 sayı kaydetti.