Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltında
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına aldı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu’nu yine aynı suçlamayla gözaltına aldı.
İmamoğlu'na en yakın isimlerden olduğu öne sürülen Bektaş Kamburoğlu İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
