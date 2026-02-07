Ara transfere golcü hedefiyle giren sarı lacivertlilerin, forvete tek takviyesi 19 yaşında bir genç oldu. Hoca, gol yükünü çeken Talisca ile Asensio’ya güveniyor.

EMİN ULUÇ - F.Bahçe’nin ara transferde önceliği golcüydü. Cenk, En-Nesyri ve Duran ile yolları ayıran sarı lacivertliler bu mevkiye dünya çapında bir takviye için pazarı altüst etti. Sörloth, Nkunku, Lookman derken, gelen isim 19 yaşındaki Sıddık Cherif oldu.

Ligde şampiyonluk, Avrupa’da final hedefleyen F.Bahçe’nin elindeki tek golcü, tecrübesi az, potansiyeli yüksek bir delikanlı. Musaba, Guendouzi, Kante transferleriyle başı dönen camia, golcü transferinde yaşanan “fiyasko”yu unutmuş durumda. Ancak mevcut duruma bakılacak olursa çok da endişe edilecek bir durum yok gibi görünüyor…

TEDESCO’NUN ŞİKÂYETİ YOK

Erzurum maçında attıkları gollerle Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan Talisca - Asensiso ikilisi güven veriyor. Talisca 19 gol, 4 asistle sarı lacivertlilerin bütün kulvarlardaki en skorer ismi olarak ön plana çıkarken, Asensio da 11 gol, 7 asistle gol yükünü omuzluyor.

Süper Lig’deki krallık yarışında Talisca (11) üçüncü, Asensio ise (9) beşinci sırada yer alıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun bundan sonraki maçlarda Talisca’yı santrfor olarak oynatması, genç Cherif’i ise yavaş yavaş tecrübelendirmesi bekleniyor. İtalyan hoca golcü beklentisi gerçekleşmese de endişe duymuyor.



