Kurucusu Satoshi’nin Yahudi olduğunun öne sürülmesinin ardından Bitcoin’de yüzde 16 düşüş yaşanırken, 60 bin dolardan destek bulan kripto paradaki sert hareketler Bitcoin bulunduran şirketler üzerinde de baskı oluşturuyor.

ABD’de Jeffrey Epstein’a ait olduğu öne sürülen e-Posta’lar kripto para dünyasını sarstı. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin’in kurucusu Satoshi’nin Yahudi olduğunun öne sürülmesinin ardından Bitcoin âdeta çöktü.

Dün yüzde 16 düşüş gösteren Bitcoin’in Epstein belgelerinin ortaya çıkmasının ardından kaybı ise yüzde 30’a ulaştı. Önceki gün 70 bin doların altına inerek Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana elde ettiği kazançları geri veren Bitcoin’in fiyatı dün 60 bin dolara gerileyerek 16 ayın en düşük seviyesini test etti. Gelen tepki alımlarıyla tekrar 65 bin dolar seviyesi aşan Bitcoin’de satış baskısının sürmesi bekleniyor.

Bitcoin’in 60 bin doları test etmesi, spot piyasayla sınırlı kalmayıp, kriptoya dayalı ETF’ler ve bilançolarında yüksek miktarda Bitcoin bulunduran şirketler üzerinde de baskı oluşturuyor. Artan oynaklık, kaldıraçlı işlemlerde zorunlu kapanışları hızlandırırken, son 24 saatte 576 bini aşkın yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi. Toplam tasfiye tutarının 2,59 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

EL SALVADOR’A KRİPTO ŞOKU

Büyüklük olarak ikinci sırada yer alan Ethereum da dün 1.747 dolara kadar geri çekilirken, Epstein belgelerinde Ethereum’un kuruluşunda da Yahudi iş adamı Peter Tiel ve Palantir şirketi çıktı. Kripto piyasasının toplam büyüklüğü 2,24 trilyon dolara düşerken, millî gelirinin önemli bir kısmını Bitcoin’e yatıran El Salvador, resmen iflas riskiyle karşı karşıya kaldı.

ÇİN'DEN İSRAİL HAMLESİ

Öte yandan Çin, Rusya gibi ülkelerin Bitcoin yatırımlarını geri çekilebileceği ifade ediliyor. Çin, Epstein dosyaları sonrası güvenlik endişelerini gerekçe göstererek İsrail’e yapılan tüm yeni yatırımları yasakladı. Çin, Bitcoin konusunda İsrail ilişkisine bağlı olarak inceleme başlattı. Bitcoin ve Epstein arasında bağlantı olduğu ve Yahudi iş adamlarının kripto para sistemini, küresel piyasayı ele geçirmek, manipüle etmek için kullandıkları düşünülüyor.

BITCOIN VAKFINA 850 BİN $ YATIRIM

İddialara göre ‘Satoshi’ takma adı Mossad’a aitti ve Mossad adına Bitcoin’in yönetimini Epstein yürütüyordu. Jeffrey Epstein’ın e-Posta’ları, Bitcoin’in erken dönem ekosistemiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Epstein, Bitcoin Vakfına 850 bin dolar yatırım yaptığı sırada Bitcoin’in değeri sadece 225 dolardı. Epstein’ın Amazon kayıtları, Bitcoin, Ethereum, blockchain ve müzakere stratejisi üzerine kitaplar satın aldığını gösteriyor.

