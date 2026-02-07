HABER MERKEZİ
Trump müzakere dinlemedi! İran'a yönelik gümrük vergisi kararını imzaladı
ABD Başkanı Trump, İran'la iş yapan herhangi bir ülkeye yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump söz konusu kararı Tahran ile Washington arasında Umman'da başlayan müzakereler sürerken aldı.
ABD, İran ile ticaret yapan tüm ülkelere resmen yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başladı.
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler geçtiğimiz gün Umman'da başlamıştı.
Ayrıntılar geliyor...
