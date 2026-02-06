Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu uyarıları sonrası Antalya’da okulların tatil olup olmadığına ilişkin muhtemel kararlar yeniden gündeme geldi. Kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi, öğrenci ve velilerin dikkatini Antalya Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevirdi. 6 Şubat Cuma günü "Antalya'da okullar tatil mi" araştırılıyor.

Antalya genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları, günlük hayatla birlikte eğitim planlarını da yakından ilgilendiriyor. Uyarıların ardından “okullar tatil mi?” sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya’da 6 Şubat Cuma günü için okulların olup olmadığına dair Valilikten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Meteorolojik uyarılar sürerken, eğitim-öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor.

Yetkililer tarafından resmi bir duyuru yapılmadığı sürece, Antalya genelinde okullar normal eğitim düzenine devam edecek. Velilere ve öğrencilere yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Antalya çevrelerinde 5 Şubat Perşembe akşam saatlerinden 6 Şubat Cuma gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

