Yurt dışında “Vikki Bardot” ismiyle tanınan sanatçı Gizem Avcıoğlu’nun yönettiği “Uyuyan Kadın” (A Woman Asleep) adlı yapay zekâ filminden ilk fragman yayınlandı.

Devamlı bağlantıda olma hâli ve bilgi akışıyla şekillenen çağdaş dünyadaki yabancılaşmayı sorgulayan filmin fragman prömiyeri, Variety’de gerçekleştirildi.

UYUYAN ADAM'DAN İLHAM ALIYOR!

Vikki Bardot’nun Alkan Avcıoğlu’nun birlikte yazdığı senaryoya dayanan eser, George Perec’in 1974 yapımı “Uyuyan Adam”dan (Un Homme Qui Dort) ilham alıyor. Fakat Perec’in eserindeki anlatımı tersine çeviren “Uyuyan Kadın”, erkek yerine kadını, tekil bir karakter yerine çoklu figürleri merkeze yerleştiriyor. 12 Şubat’ta başlayacak 76. Berlin Film Festivali kapsamındaki ‘Avrupa Film Pazarı’nda (EFM) dünya pazarına sunulacak eserin vizyon tarihi ve festival takvimi önümüzdeki aylarda belli olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası