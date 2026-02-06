Avustralya’da 27 yaşındaki bir şüphelinin, 23 bin çocuk istismarı içeriğiyle bağlantılı olarak 15 ülkeden yüzlerce çocuğu hedef aldığı ortaya çıkarken, zanlı 596 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein’la ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde dosyaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken benzer bir gelişme de Avustralya’da yaşandı.

27 YAŞINDAKİ SAPIK 596 SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Queensland eyaleti polisi, Maryborough kentinde yaşayan 27 yaşındaki Ethan Burns-Dederer’in, çocuklara yönelik istismar kapsamında 596 suçlamayla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Polisin ele geçirdiği yaklaşık 23 bin çocuk istismarı içeriğiyle bağlantılı olarak, Burns-Dederer’ın, Avustralya’da ve farklı ülkelerde yaşayan toplam 459 çocuğu hedef aldığı, bu çocukların fotoğraf ve videolarını kaydettiği ve sakladığı belirtildi.

Queensland Polis Teşkilatından Denzil Clark, gözaltına alınan zanlının ağırlıklı olarak 5 ila 15 yaşlarındaki erkek çocukları hedef aldığını, 360 mağdurun tespit edildiğini ve mağdurların 15 farklı ülkede bulunduğunu kaydetti.





