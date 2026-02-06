Usta yönetmen Metin Erksan’ın unutulmaz filmi “Acı Hayat”, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali kapsamında restore edilmiş hâliyle yeniden seyirciyle buluşuyor.

Yönetmen Metin Erksan’ın meşhur eserlerinden biri olan “Acı Hayat”, tekrar “canlanıyor”. Film, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen “45. İstanbul Film Festivali” çerçevesinde restore edilmiş hâliyle gösterime konacak. Başrollerini Türkân Şoray, Nebahat Çehre, Ayhan Işık ve Ekrem Bora’nın üstlendiği, 1962 yapımı “Acı Hayat”ı Atlas Post Production tarafından restore edildi.

İstanbul Film Festivali için Zurich Sigorta Grubu desteğiyle yenilenen eser, kara sevdayı Erksan’ın görüntü diliyle beyazperdeye taşıyor. Film, birbirini seven yoksul bir kaynakçı olan Mehmet ile manikürcü Nermin’in, paranın yıkıcı gücü ve sınıf atlama arzusu karşısında sarsılan aşklarını konu alıyor. İstanbul Film Festivali, bu sene 9-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

