Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Yunus Elitaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevine getirildi. Yeni SGK başkanı olarak kamuoyunun dikkatini çeken "Yunus Elitaş kimdir, kaç yaşında ve nereli" araştırılıyor.

06 Şubat 2026 Tarihli ve 33160 Sayılı Resmİ Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarıyla birlikte kamu kurumlarında üst düzey değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görevine getirilen Yunus Elitaş, geçmiş görevleri ve kariyer yolculuğuyla kamuoyunun gündemine geldi.

YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

1982 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atandı.

2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 15 Aralık 2021 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayınlanmıştır.

Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev almıştır.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası