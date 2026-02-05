Akdeniz ve Ege’de beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış 6 Şubat Cuma günü için Antalya ve Muğla’da hava durumunu yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji’nin yayımladığı son uyarılara göre iki ilde de sağanak yağış etkili olacak. Denizlerde ise Ege ve Akdeniz genelinde fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji’nin denizlere yönelik uyarısında hem Ege hem de Akdeniz’de rüzgarın fırtına seviyesine çıkacağı belirtildi. Ege’de rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren güney yönlerden 50-75 km/saat hızında, bazı noktalarda ise 90 km/saat seviyesine varabileceği aktarıldı. Peki, Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak?

Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak?

ANTALYA VE MUĞLA’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Şubat Perşembe akşamından itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların 6 Şubat Cuma gecesine kadar sürmesi öngörülürken Antalya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı ihtimali de söz konusu.

Muğla’da da perşembe akşam saatlerinden sonra şehir genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak?

ANTALYA’DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Antalya’da 6 Şubat Cuma günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre kentte en düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 06 Şubat Cuma Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 12 17 76 91 Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 37 -3 23 5,4 14,9 07 Şubat Cumartesi Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 13 18 72 96 Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 14 -1,5 23,4 5,8 15,2 08 Şubat Pazar Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 14 17 80 89 Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 8 -0,6 22 5,5 15,1 09 Şubat Pazartesi Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 10 19 47 91 Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 10 -0,6 22 5 15,2 10 Şubat Salı Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 12 17 76 95 Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 11 -0,3 19,9 5,3 15,1

Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak?

MUĞLA’DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Muğla’da 6 Şubat Cuma günü kuvvetli sağanak yağış görüleceği belirtildi. Kentte sıcaklığın gün içinde 7 ile 13 derece arasında değişmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışın cuma öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 06 Şubat Cuma Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 7 13 91 96 Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 13 -6,1 18 1,5 10,6 07 Şubat Cumartesi Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 8 17 61 96 Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 12 -5,6 21,2 1,7 10,4 08 Şubat Pazar Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 8 15 68 96 Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 16 -5,5 19 1,1 10,2 09 Şubat Pazartesi Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 5 16 46 84 Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 11 -9,9 17,4 0,4 10,7 10 Şubat Salı Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 7 12 81 96 Akdeniz ve Ege'ye fırtına uyarısı! Antalya ve Muğla'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 17 -6,2 18 1,6 11

Haberle İlgili Daha Fazlası