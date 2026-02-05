Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edilirken, yüksek dalgalar kıyıdaki işletmelere ve iskelelere zarar verdi; fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Kumbahçe Mahallesi'nde kıyıdaki bazı işletmeler dalgalardan olumsuz etkilendi​​​​​​​. Kıyıdaki bazı iskeleler de zarar gördü. Kent sakinleri fırtına nedeniyle kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

YÜKSEK DALGALAR KIYIYI DÖVDÜ

Marmaris'te de Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, güney ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın hızı saatte 45 kilometre olarak ölçüldü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluştu, kıyılardaki işletmelerin tenteleri ve şemsiyeleri devrildi.

