Karadeniz’in yaşanabilir tek adası olan Giresun Ada’sında 40 kişilik bir ekip, ekosistemini korumak amacıyla temizlik yaptı. Adadaki endemik olmayan ağaçların da budaması yapıldı.

Orta Çağ’dan kalma surlar, sarnıç ve mezar gibi tarihi kalıntıların yanı sıra karabatak gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Giresun Adası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı 32 milyon lira maliyetle çevre projesi yürütmüştü.

Proje kapsamında adada yürüyüş yolları, seyir terasları, karşılama merkezi, güvenlik birimleri, gişe, kafe ve tuvaletler gibi hizmet ünitelerinin yanı sıra yönlendirme tabelaları ve aydınlatma sistemleri de düzenlenmişti.

Ne İsveç ne de Japonya! İşte Karadeniz’in gizli adası

“STRATEJİK BİR GELİŞME”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, şunları söylemişti: Bundan sonra Giresun Adası, Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olacak. Binlerce turistin ziyaret edeceğini öngörüyoruz. Giresun turizmi açısından bu proje, stratejik bir gelişmedir. Çok kısa bir süre içinde adayı turizmin hizmetine açmayı planlıyoruz.

,

Ne İsveç ne de Japonya! İşte Karadeniz’in gizli adası

40 KİŞİLİK EKİP 1 HAFTADA DÜZENLEDİ

Giresun İl Özel İdaresi, Giresun Adasında geniş kapsamlı bir çevre düzenlemesi ve temizlik seferberliği gerçekleştirdi.

40 kişilik uzman ekip, 1 hafta süren temizlik gerçekleştirdi, mevcut tüm atıklar bölgeden uzaklaştırıldı. Doğal bitki örtüsünün sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi amacıyla, endemik olmayan ağaç türlerinde budama işlemleri yapıldı. Yürüyüş yolları temizlenerek yeniden düzenlendi.

Ne İsveç ne de Japonya! İşte Karadeniz’in gizli adası

Haberle İlgili Daha Fazlası