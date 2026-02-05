Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Aliağa Futbol'u 5-0 mağlup etti.

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Melih İbrahimoğlu'nun pasında Muleka’nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kale direğine de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

6. dakikada yeşil beyazlılar bir gol daha buldu. Jevtovic ile duvar pasında ceza sahasına giren Tunahan Taşcı yerden düzgün vuruşla skoru 2-0 yaptı.

44. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Jevtovic'in ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tunahan Taşcı'nın şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Konyaspor, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

64. dakikada Göktuğ Yılmaz'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in şutunu kaleci Deniz Ertaş, kornere çeldi.

72. dakikada Tunahan Taşcı'nın aşırtma pasında Kramer'in bekletmeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Enis Bardhi'nin uzaktan sert şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 4-0.

88. dakikada ceza sahası içinde Kerem Paykoç'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, Kaan Adar'a çarparak ağlara gitti: 5-0.

Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor, 5-0 kazandı.

Stat: Medaş Konya Büyükşehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Kadir Beyaz

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Arif Boşluk (Dk. 81 Ata Yanık), Yasir Subaşı, Nagalo, Jin Ho Jo (Dk. 60 Kramer), Melih İbrahimoğlu (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Jevtovic, Esat Buğa (Dk. 75 Eren Cemali Yağmur), Svendsen, Tunahan Taşcı, Muleka (Dk. 46 Enis Bardhi)

Aliağa Futbol: Kubilay Anteplioğlu, Erhan Kartal (Dk. 46 Yusuf Erdem Gümüş), Necati Özdemir (Dk. 40 Sergen Piçinciol) , Kerem Paykoç, Oktay Kancı, Mustafa Saymak, Oğuzhan Yıldırım (Dk. 56 Emir Saral), Ahmet İlhan (Dk 76 Furkan Say), Emre Keskin, Göktuğ Yılmaz (Dk. 78 Kaan Adar), Malik Karaahmet

Goller: Dk. 4 Muleka, Dk. 6 ve 44 Tunahan Taşcı, Dk. 80 Enis Bardhi, Dk. 88 Kaan Adar (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Malik Karaahmet (Aliağa Futbol), Dk. 67 Esat Buğa, Dk. 84 Eren Cemali Yağmur (TÜMOSAN Konyaspor)

