Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak refüjde bekleyen yayaların arasına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Gesi Caddesi'nde meydana gelen kazada, H.G.A. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tramvay durağının yanında yolun karşı tarafına geçmek için refüjde bekleyen yayaların arasına daldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada A.Ö., D.B. ve T.B. yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de yolu kapatarak inceleme yaptı.

Tramvay durağının da zarar gördüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

